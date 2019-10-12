На московской трассе отечественная машина врезалась в стоящий автомобиль и вылетела на встречку
В пятницу, 11 октября, около 18.10 на 160 километре трассы Москва-Холмогоры случилось двойное ДТП.
ВАЗ-2121 ехал в сторону столицы. За рулем отечественного авто был 49-летний мужчина. Он не заметил стоящую «Десятку» и врезался в нее. После столкновения ВАЗ-2121 вылетел на встречку и столкнулся с «Хендай».
Водитель, устроивший аварию, доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Мужчина является жителем Ростовского района. Его пассажирка – 44-летняя ярославна, нуждается в амбулаторном лечении.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU