На московской трассе отечественная машина врезалась в стоящий автомобиль и вылетела на встречку

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-12T17:30:04+03:00

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В пятницу, 11 октября, около 18.10 на 160 километре трассы Москва-Холмогоры случилось двойное ДТП.

ВАЗ-2121 ехал в сторону столицы. За рулем отечественного авто был 49-летний мужчина. Он не заметил стоящую «Десятку» и врезался в нее. После столкновения ВАЗ-2121 вылетел на встречку и столкнулся с «Хендай».

Водитель, устроивший аварию, доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Мужчина является жителем Ростовского района. Его пассажирка – 44-летняя ярославна, нуждается в амбулаторном лечении.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следователи и врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU