Полыхало на всю деревню: в Ярославской области сгорела большая баня

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-12T13:01:34+03:00

Огонь потушили за два часа Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Хорошо, что никто не пострадал

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11 октября в селе Новое, которое находится в Некрасовском муниципальном районе, случился пожар. Около 19 часов вечера вспыхнула частная баня на улице Центральная недалеко от дома №72. Двухэтажное здание ярко полыхало на всю округу, озаряя собой деревню.

На место тут же выехали пожарные. Огонь тушили 3 пожарных машины и 8 человек личного состава. Полностью ликвидировать возгорание удалось чуть больше, чем через два часа.

Обошлось без пострадавших, но языки пламени уничтожили 42 квадратных метра строения.

ИСТОЧНИК KP.RU