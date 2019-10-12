Полыхало на всю деревню: в Ярославской области сгорела большая баня
Хорошо, что никто не пострадал
Огонь потушили за два часаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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11 октября в селе Новое, которое находится в Некрасовском муниципальном районе, случился пожар. Около 19 часов вечера вспыхнула частная баня на улице Центральная недалеко от дома №72. Двухэтажное здание ярко полыхало на всю округу, озаряя собой деревню.
На место тут же выехали пожарные. Огонь тушили 3 пожарных машины и 8 человек личного состава. Полностью ликвидировать возгорание удалось чуть больше, чем через два часа.
Обошлось без пострадавших, но языки пламени уничтожили 42 квадратных метра строения.
ИСТОЧНИК KP.RU