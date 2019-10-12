Всю неделю в Ярославле будет нехолодно и сыро
Только ночами температура воздуха опустится ниже нуля
Ночью ртуть в термометре упадет до 3-8 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
Эти выходные в Ярославской области будут облачные и дождливые.
Несмотря на заметное потепление до 9-11 градусов, порывы юго-западного ветра достигнут 15 метров в секунду.
Ночью ртуть в термометре упадет до 3-8 градусов.
Тумана не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая.
Такая погода продержится всю следующую неделю. Ночью придут заморозки. Будьте осторожнее на дорогах, но не спешите ехать на шиномонтаж: зимняя резина в плюсовую дождливую погоду не менее опасна.
И только в пятницу из-за облаков выглянет солнце.
ИСТОЧНИК KP.RU