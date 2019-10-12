2019-10-12T11:35:14+03:00
Общество

Всю неделю в Ярославле будет нехолодно и сыро

Только ночами температура воздуха опустится ниже нуля
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью ртуть в термометре упадет до 3-8 градусовНочью ртуть в термометре упадет до 3-8 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Эти выходные в Ярославской области будут облачные и дождливые.

Несмотря на заметное потепление до 9-11 градусов, порывы юго-западного ветра достигнут 15 метров в секунду.

Ночью ртуть в термометре упадет до 3-8 градусов.

Тумана не ожидается. Метеорологическая видимость будет хорошая.

Такая погода продержится всю следующую неделю. Ночью придут заморозки. Будьте осторожнее на дорогах, но не спешите ехать на шиномонтаж: зимняя резина в плюсовую дождливую погоду не менее опасна.

И только в пятницу из-за облаков выглянет солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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