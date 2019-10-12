Жительница Ярославской области перевела 50 тысяч рублей предоплаты за машину мошенникам
В Ростовском районе местная жительница пострадала от рук мошенников. Женщина решила купить автомобиль, и стала искать вариант на сайте бесплатных объявлений. Когда она нашла подходящую машину, то списалась с продавцом. Тот попросил предоплату.
– Позже выяснилось, что продавец предоплату не получал, поскольку размещал объявление на совершенно другом сайте, – прокомментировали ситуацию в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас идет проверка.
Правоохранители просят ярославцев не предоплачивать товары и услуги на сайте бесплатных объявлений, и о подозрительных махинациях сообщать в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU