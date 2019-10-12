2019-10-12T11:15:23+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области перевела 50 тысяч рублей предоплаты за машину мошенникам

И обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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Продавец сказал, что предоплату не получалПродавец сказал, что предоплату не получалФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ростовском районе местная жительница пострадала от рук мошенников. Женщина решила купить автомобиль, и стала искать вариант на сайте бесплатных объявлений. Когда она нашла подходящую машину, то списалась с продавцом. Тот попросил предоплату.

– Позже выяснилось, что продавец предоплату не получал, поскольку размещал объявление на совершенно другом сайте, – прокомментировали ситуацию в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас идет проверка.

Правоохранители просят ярославцев не предоплачивать товары и услуги на сайте бесплатных объявлений, и о подозрительных махинациях сообщать в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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