2019-10-11T22:14:12+03:00
Общество

Ярославская прокуратура внесла представление начальнику регионального УМВД

По версии ведомства, в регионе не соблюдается миграционное законодательство
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославская прокуратура провела проверку на предмет должного соблюдения миграционного законодательства РФ. В ходе проверки было установлено, что несмотря на наличие на территории области значительного количества адресов массовой регистрации иностранных граждан, управление полиции по вопросам миграции не проводит проверочные мероприятия.

- При установлении фактов фиктивной регистрации иностранных граждан вопросы об аннулировании ранее выданных патентов, разрешений на временное проживание и видов на жительство, а также об отклонении заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации сотрудниками УВМ не рассмотрены, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По факту выявленных нарушений начальнику УМВД России по Ярославской области внесено представление об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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