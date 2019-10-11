В Ярославле любой мигрант мог купить через интернет паспорт гражданина РФ
В Ярославле сотрудники прокуратуры в очередной раз провели мониторинг интернет-сайтов на предмет размещения на них запрещённой информации. В ходе проверки был выявлен ряд онлайн-магазинов, нацеленных на работу с мигрантами. - На сайтах предлагалось купить медицинские справки, сертификаты о владении русским языком и паспорта гражданина РФ, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. По результатам проверки в сентябре 2019 года в суды были направлены 33 административных исковых заявления о признании выявленных магазинов незаконными, а информации, размещённой на них, запрещённой на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU