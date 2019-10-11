Прокуратура Мышкина выявила нарушения правил пожарной безопасности в лесах

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-11T17:34:36+03:00

На одном из участков лесного фонда проводились работы по очистке высоковольтной линии. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Сотрудники прокуратуры Мышкинского района Ярославской области выявили нарушения правил пожарной безопасности в лесах. На одном из участков лесного фонда, который находится в Мышкинском районе, проводились работы по очистке высоковольтной линии.

- В нарушение требований Лесного кодекса, после проведения работ в лесу были оставлены многочисленные порубочные остатки, которые создавали угрозу пожарной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Работы проводились филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Ярэнерго».

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении. Начальник Мышкинского РЭС филиала МРСК-Центра» привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU