Под Ярославлем иномарка вылетала в кювет, пострадали два пассажира
Все произошло в темное время суток
ФОТО: УМВД России по Ярославской области
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7 октября, в ночь с четверга на пятницу, в деревне Скоково Ярославского района «Хендай Солярис» съехал в кювет и перевернулся на крышу. Это случилось в час ночи.
За рулем иномарки был 24-летний парень. В салоне автомобиля находились еще два пассажира. 26-летний молодой человек попал в больницу с травмами, а 29-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.
На место аварии приезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Выясняется, что стало причиной опрокидывания автомобиля. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU