2019-10-11T16:10:36+03:00
Происшествия

Под Ярославлем иномарка вылетала в кювет, пострадали два пассажира

Все произошло в темное время суток
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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7 октября, в ночь с четверга на пятницу, в деревне Скоково Ярославского района «Хендай Солярис» съехал в кювет и перевернулся на крышу. Это случилось в час ночи.

За рулем иномарки был 24-летний парень. В салоне автомобиля находились еще два пассажира. 26-летний молодой человек попал в больницу с травмами, а 29-летний мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

На место аварии приезжали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Выясняется, что стало причиной опрокидывания автомобиля. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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