2019-10-11T16:08:18+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали двоих наркоторговцев со 170 граммами героина

Мужчины не только сбывали запрещённые вещества, но и промышляли мелкими магазинными кражами
Полина ЗАЙЦЕВА
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За сбыт наркотиков преступникам грозит от десяти до 20 лет тюрьмы.За сбыт наркотиков преступникам грозит от десяти до 20 лет тюрьмы.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудят двоих мужчин, которые подозреваются в сбыте наркотиков и совершении краж. По версии следствия, 33-летний и 36-летний местные жители распространяли на территории города героин путём закладок.

- На момент пресечения их деятельности общий вес изъятых наркотиков составил свыше 170 граммов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, 33-летний участник преступной группы обвиняется в совершении хищений в магазинах в разных районах города. Всего следствием доказано 4 факта краж и один грабеж.

По факту совершенных преступлений были возбуждены уголовные дела, их уже направили в суд. За сбыт наркотиков преступникам грозит от десяти до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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