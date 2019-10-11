В Ярославле задержали двоих наркоторговцев со 170 граммами героина
В Ярославле осудят двоих мужчин, которые подозреваются в сбыте наркотиков и совершении краж. По версии следствия, 33-летний и 36-летний местные жители распространяли на территории города героин путём закладок.
- На момент пресечения их деятельности общий вес изъятых наркотиков составил свыше 170 граммов, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, 33-летний участник преступной группы обвиняется в совершении хищений в магазинах в разных районах города. Всего следствием доказано 4 факта краж и один грабеж.
По факту совершенных преступлений были возбуждены уголовные дела, их уже направили в суд. За сбыт наркотиков преступникам грозит от десяти до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU