2019-10-11T15:36:56+03:00
Общество

Ярославль признан одних из самых перспективных городов страны

Топ-10 составил Forbes Life
Полина Вачнадзе
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Аналитики отметили появление на Красном Перекопе «полноценного городского пространства»/ФОТО: мэрия ЯрославляАналитики отметили появление на Красном Перекопе «полноценного городского пространства»/ФОТО: мэрия Ярославля
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Эксперты посчитали, что город за последние 10 лет совершил заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. В число развивающихся городов также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Влдаивосток, Красноярск, Тула, Иркутск и Кострома. Москва в «конкурсе» не участвовала.

В Ярославле аналитики отметили появление на Красном Перекопе «полноценного городского пространства, которое решает социальные проблемы района, проявляет локальную идентичность, насыщает пространство новыми культурными смыслами». Кроме того, отметили они и создание музея на действующем заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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