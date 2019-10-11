На автобусы Ярославля установят тахографы
Установить тахографы на все автобусы, которые перевозят пассажиров, планируется уже к июлю 2020 года. Это контрольные устройства будут регистрировать скорость автотранспорта, а также режим труда и отдыха водителей.
Подобная мера стала необходима, так как все чаще причинами ДТП с участием общественного транспорта становится несоблюдение графиков работы – водители просто не успевают отдыхать. Подтверждают это и цифры: с начала августа зафиксировано 29 подобных нарушений.
За 9 месяцев этого года в Ярославле произошло 125 аварий с участием общественного транспорта, что на 10% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 41 ДТП случилось по вине водителей-перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU