2019-10-11T14:59:51+03:00
Общество

На автобусы Ярославля установят тахографы

Приборы будут регистрировать скорость транспорта, режим труда и отдыха водителей
Полина Вачнадзе
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За 9 месяцев этого года в Ярославле произошло 125 аварий с участием общественного транспортаЗа 9 месяцев этого года в Ярославле произошло 125 аварий с участием общественного транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Установить тахографы на все автобусы, которые перевозят пассажиров, планируется уже к июлю 2020 года. Это контрольные устройства будут регистрировать скорость автотранспорта, а также режим труда и отдыха водителей.

Подобная мера стала необходима, так как все чаще причинами ДТП с участием общественного транспорта становится несоблюдение графиков работы – водители просто не успевают отдыхать. Подтверждают это и цифры: с начала августа зафиксировано 29 подобных нарушений.

За 9 месяцев этого года в Ярославле произошло 125 аварий с участием общественного транспорта, что на 10% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 41 ДТП случилось по вине водителей-перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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