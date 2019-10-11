Лобовое столкновение: в Рыбинске пенсионер на иномарке врезался в корейский автомобиль

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-11T13:53:05+03:00

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В четверг, 10 октября, в Рыбинске на улице Карякинская около 17.30 произошла авария.

79-летний водитель, управляя «Рено Логаном», врезался в «Хендай Соната». Корейская иномарка ехала со встречного направления.

Оба водителя пострадали и получили небольшие травмы. Теперь они будут лечиться под наблюдением врачей.

На место ДТП приезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь.

– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, –поделились в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU