2019-10-11T13:36:29+03:00
Общество

В Ярославле на улице Свободы ограничат стоянку автомобилей

Произойдет это с 1 ноября
Полина Вачнадзе
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Ограничения коснутся улицы Свободы на участке от Комсомольской до Республиканской.Ограничения коснутся улицы Свободы на участке от Комсомольской до Республиканской.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ограничения коснутся улицы Свободы на участке от Комсомольской до Республиканской. Запрет на стоянку будет действовать со стороны нечетных домов по нечетным дням месяца, со стороны четных домов, соответственно, по четным дням. Такие нормы вводятся только на зимнее время для удобства работы уборочных машин.

Также с 1 ноября ограничения стоянки автомобилей вводятся на проезде от Суздальского шоссе до улицы Ползунова в районе домов №5 и 5а по Суздальскому шоссе и у дома №4 по улице Ползунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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