2019-10-11T13:01:18+03:00
Общество

В Ярославской области украли 70 тонн щебня с ремонтируемой дороги

И продали его за 50 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Ущерб составил 66500 рублейУщерб составил 66500 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кража произошла в Брейтовском районе, о чем в полицию сообщил директор строительного предприятия. Ущерб составил 66500 рублей.

Подозреваемого в совершении преступления обнаружили быстро – им оказался житель Мышкина. Он приехал на грузовой машине, загрузил щебень и спокойно ухал. Почти сразу злоумышленник продал строительный материал за 50 тысяч рублей, которые уже, по его словам, потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обещал полностью возместить ущерб за украденный щебень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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