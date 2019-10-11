В Ярославской области украли 70 тонн щебня с ремонтируемой дороги

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-11T13:01:18+03:00

И продали его за 50 тысяч рублей

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Кража произошла в Брейтовском районе, о чем в полицию сообщил директор строительного предприятия. Ущерб составил 66500 рублей.

Подозреваемого в совершении преступления обнаружили быстро – им оказался житель Мышкина. Он приехал на грузовой машине, загрузил щебень и спокойно ухал. Почти сразу злоумышленник продал строительный материал за 50 тысяч рублей, которые уже, по его словам, потратил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый обещал полностью возместить ущерб за украденный щебень.

ИСТОЧНИК KP.RU