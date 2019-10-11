Ярославец ради поездки к родственникам в Азербайджан погасил большой долг
Приставы ограничили мужчине выезд из страны
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Приставы Пошехонского отдела пытались взыскать с мужчины 109 тысяч рублей по кредитной и налоговой задолженности.
Он прекрасно знал о решении суда, но никаких действий не принимал.
Чуть позже выяснилось, что должник оформил загранпаспорт, чтобы навестить родственников в Азербайджане.
Приставы решили ограничить неплательщику выезд за пределы страны. Когда он узнал об этом, то сразу же погасил задолженность в полном объеме.
– Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации судебный пристав-исполнитель снял, – пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU