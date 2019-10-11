2019-10-11T12:28:52+03:00
Общество

Ярославские следователи начали поиски 90-летней старушки

Они просят помощи у горожан
Екатерина РЯБЦЕВА
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Лидия Константиновна Марзаева пропала 7 октября 2019 годаЛидия Константиновна Марзаева пропала 7 октября 2019 года
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Ярославские следовали начали поиски 90-летней бабушки. Лидия Константиновна Марзаева пропала 7 октября 2019 года. Она вышла из дома в деревне Стрелка Борисоглебского района и не вернулась.

– По факту ее безвестного исчезновения Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – поделились в ведомстве.

Пенсионерка была одета в темно-синее пальто, серые сапоги, голубой халат с цветами, черные штаны с начесом и белый платок.

Выглядит на свой возраст, имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы и карие глаза. С собой была палка.

Если вы что-то знаете о местонахождении Лидии Константиновны, обращайтесь по телефонам 8(48536) 6-12-11, 8-962-209-00-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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