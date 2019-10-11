Проезд в ярославских маршрутках продолжает дорожать

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-11T12:26:37+03:00

Сразу несколько ярославских перевозчиков объявили о повышении стоимости проезда в ближайшие дни

Изменить размер текста: A A

Сегодня многие ярославцы, которые пользуются маршрутками, на себе ощутили все «прелести» подорожания проезда.

11 октября до 28 рублей повысилась цена проезда на маршрутках №38 и 85Д.

14 октября подорожает проезд у некоторых перевозчиков, работающих по маршрутам №91 и 96. Билет будет стоить 30 рублей. С этого же числа до 28 рублей увеличится цена проезда в части автобусов маршрута №83.

Подорожает поездка до 28 рублей и в некоторых маршрутках №98. Произойдет это с 15 октября. А 16 числа – тоже в 28 рублей – будет обходить проезд в маршрутных такси №36.

Цена билета в маршрутках №82 и 91 вырастет сразу до 30 рублей. Случится это уже в следующий четверг, 17 октября.

19 октября подорожает проезд во всех автобусах №61 – до 28 рублей.

При этом пассажирам следует быть внимательными, ведь по одному и тому же маршруту в Ярославле могут работать разные перевозчики и одни приняли решение о повышении стоимости проезда, а другие оставили его на прежнем уровне. Во всяком случае, пока. Так что следите за объявлениями на своем маршруте и на всякий случай готовьте большую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU