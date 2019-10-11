2019-10-11T11:22:23+03:00
Общество

Проспект Толбухина становится судоходным

Огромная лужа затопила и проезжую часть, и тротуар, и двор
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Людмила Лазоренко, «Жесть Ярославль»/vk.comФото: Людмила Лазоренко, «Жесть Ярославль»/vk.com
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Похоже, у властей на наш город какие-то особые планы. Этой осенью Ярославль планомерно превращается в аквапарк. И если водные аттракционы на свеженькой Республиканской вас не впечатляют, отправляйтесь на проспект Толбухина!

Затопленная проезжая часть, тротуар и двор у дома № 64 не оставят равнодушными никого. Жильцов – уж точно.

- Что вы все постоянно жалуетесь! – пишет в «Жесть Ярославль» Роман Захаров. - Там недалеко есть рыболовный магазин, зашли, купили надувную лодку, и вперед.

Местные утверждают, что год за годом становятся счастливыми жителями побережья.

Но не стоит отчаиваться! Скоро все это засыплет снегом, будет новый аттракцион…

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих .

ИСТОЧНИК KP.RU

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