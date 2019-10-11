Проспект Толбухина становится судоходным
Похоже, у властей на наш город какие-то особые планы. Этой осенью Ярославль планомерно превращается в аквапарк. И если водные аттракционы на свеженькой Республиканской вас не впечатляют, отправляйтесь на проспект Толбухина!
Затопленная проезжая часть, тротуар и двор у дома № 64 не оставят равнодушными никого. Жильцов – уж точно.
- Что вы все постоянно жалуетесь! – пишет в «Жесть Ярославль» Роман Захаров. - Там недалеко есть рыболовный магазин, зашли, купили надувную лодку, и вперед.
Местные утверждают, что год за годом становятся счастливыми жителями побережья.
Но не стоит отчаиваться! Скоро все это засыплет снегом, будет новый аттракцион…
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих .
ИСТОЧНИК KP.RU