Председатель муниципалитета оценил работу мэра Ярославля

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-11T09:57:15+03:00

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Скоро исполнится год, как пост мэра Ярославля занял Владимир Волков. За это время нареканий у горожан к нему накопилось немало: и по уборке областного центра, и по его освещению, и по ремонту дорог и тротуаров. На встрече с журналистами председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов дал свою оценку работе градоначальника и его команды.

- Многие говорят «я лучше знаю», у нас все разбираются в футболе, в том, как надо управлять страной. Как в анекдоте: нужно и налоги снизить, и пенсии поднять. Но в тех условиях, что сейчас существуют, при тех законах, которых не было лет 5-10 назад и которые есть сегодня, я считаю, что мэр работает хорошо. Да, я бы поставил ему такую оценку, - пояснил Артур Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU