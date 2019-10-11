2019-10-11T09:57:15+03:00
Общество

Председатель муниципалитета оценил работу мэра Ярославля

Артур Ефремов считает, что мэрия в предложенных условиях работает хорошо
Полина Вачнадзе
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Артур Ефремов: "У нас все разбираются в футболе, в том, как надо управлять страной"Артур Ефремов: "У нас все разбираются в футболе, в том, как надо управлять страной"Фото: Полина Вачнадзе
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Скоро исполнится год, как пост мэра Ярославля занял Владимир Волков. За это время нареканий у горожан к нему накопилось немало: и по уборке областного центра, и по его освещению, и по ремонту дорог и тротуаров. На встрече с журналистами председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов дал свою оценку работе градоначальника и его команды.

- Многие говорят «я лучше знаю», у нас все разбираются в футболе, в том, как надо управлять страной. Как в анекдоте: нужно и налоги снизить, и пенсии поднять. Но в тех условиях, что сейчас существуют, при тех законах, которых не было лет 5-10 назад и которые есть сегодня, я считаю, что мэр работает хорошо. Да, я бы поставил ему такую оценку, - пояснил Артур Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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