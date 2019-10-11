В Ярославле бывшую сотрудницу почты осудили за присвоение денег

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-11T09:18:20+03:00

Она забирала себе переводы, за которыми не приходили клиенты

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За два года 53-летняя руководительница одного из почтовых отделений Заволжского района присвоила себе около 93 тысяч рублей. Те электронные переводы, за которыми никто не обратился, быстро оседали в кошельке злоумышленницы.

Этот неприятный факт был выявлен службой безопасности филиала, после чего все документы передали в полицию. В итоге женщина была уволена и в отношении нее возбудили уголовное дело по факту присвоения чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения.

Ущерб в 93 тысячи рублей обвиняемая полностью погасила. Суд назначил бывшей сотруднице почты наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU