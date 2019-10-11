В Ярославле мужчина дважды продал строящуюся квартиру разным людям
В Ярославле завершено расследование по уголовному делу 50-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве. Следствием установлено, что в июне 2018 года преступник продал 62-летней местной жительнице квартиру в строящемся доме на проспекте Фрунзе.
- Ранее квартира уже была реализована другим дольщикам, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сумма ущерба составила один миллион 400 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения. На период следствия преступник будет находиться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU