В Ярославле мужчина дважды продал строящуюся квартиру разным людям

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-11T09:15:08+03:00

На период следствия преступник будет находиться под стражей. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле завершено расследование по уголовному делу 50-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве. Следствием установлено, что в июне 2018 года преступник продал 62-летней местной жительнице квартиру в строящемся доме на проспекте Фрунзе.

- Ранее квартира уже была реализована другим дольщикам, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сумма ущерба составила один миллион 400 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения. На период следствия преступник будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU