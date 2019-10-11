В Юбилейном парке Ярославля появится новый детский городок

СЕГОДНЯ 07:44 2019-10-11T07:44:08+03:00

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В Юбилейном парке Ярославля совсем скоро появится новый детский игровой комплекс. Подрядчик уже демонтировал старую горку, которая была опасна для детей и вызывала недовольство у жителей города.

- Прежняя горка была установлена не по проекту, с грубыми нарушениями, - заявили в пресс-службе мэрии Ярославля. – Новый игровой комплекс рассчитан для детей от трех до десяти лет. Кроме того, городок будет установлен согласно принятой концепции оформления парка.

Подрядчик должен установить новую игровую площадку в короткие сроки. Уже 19 октября в Юбилейном парке пройдет детский праздник, на котором маленькие ярославцы и смогут оценить новый городок.

ИСТОЧНИК KP.RU