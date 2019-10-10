Футбольная победа «бронепоезда»

10 Окт. 22:22 2019-10-10T22:22:48+03:00

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Серия неудач «Локомотива» сказывается не только на посещаемости «Арены-2000», но и на психологическом настрое ярославских хоккеистов, тем более, что в составе очень много молодых ребят. Все-таки опыт - вещь очень важная, потому что позволяет постоянно находиться в игровом тонусе. А у многих после досадного разгрома от «барсов» в последнем матче вполне могло быть грустно на душе.Возможно этим и объясняется то, что первый период против «Сочи» подопечным Александра Ардашева откровенно не удался. Но только не удался, без провалов. Надо отдать должное бдительным действиям наших ребят, которые практически свели на нет острые моменты у ворот Ильи Коновалова, которому тренеры вновь доверили последний рубеж обороны.

Нужно отметить, что и гостям первые 10 минут не пошли в плюс. У сочинцев тоже незавидное турнирное положение, из которого так же надо выбираться. Однако и после первого перерыва у сочинцев не получалось создавать остроту у ворот Коновалова. Но здесь уже заслуга ярославцев, которые стряхнули оцепенение и заметноприбавили в скоростях и в жажде борьбы. Особенно удачно атаковали наши парни в конце периода. Но вот с завершениями опять загвоздка. То у Артема Ильенко, то у Якуба Накладала. И в большинстве наши снова как-то помято играли, больше заботясь о своих воротах, памятуя провалы прошлых игр.

Тем не менее, именно большинство стало тем решающим аргументом, который сломил упорное сопротивление сочинцев в концовке 3-го периода. С третьей попытки удалось реализовать «лишнего», когда Денис Алексеев выждал паузу и выложил шайбу под бросок Артуру Каюмову, который в касание поразил «девятку».

До конца оставалось почти 7 минут, которые ярославцам казались вечностью. И сочинцы яростно пытались пробить Коновалова. В одном из моментов только его мастерство спасло «бронепоезд» и позволило сохранить на табло футбольный счет такой важной победы. «Локомотив» - «Сочи» - 1:0 (0:0;0:0;1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU