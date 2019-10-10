Три с половиной тысячи жителей Ярославской области поучаствовали в акции «Живи, лес!»

10 Окт. 21:25 2019-10-10T21:25:47+03:00

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Под Ярославлем 10 октября прошёл субботник на территории лесного фонда. Волонтеры совместно с сотрудниками департамента лесного хозяйства и лесничеств убрали порядка 19 кубометров мусора. Мероприятие проводилось в рамках акции «Живи, лес!».

- За 2019 год в акции приняли участие более трёх с половиной тысяч человек, – сообщил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Жители области не только сажают деревья, но и работают на субботниках на территориях лесного фонда. Кроме того, в рамках акции проводятся тематические занятия для школьников.

Лесные субботники проводились в области еженедельно. С мая 2019 года в уборке приняли участие более 1200 человек. Заключительные мероприятия природоохранной акции будут проходить в регионе до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU