Строительство садика во Фрунзенском районе Ярославля идет согласно графику

10 Окт. 19:44 2019-10-10T19:44:30+03:00

Сдача объекта планируется во второй половине декабря 2019 года. Фото: Мэрия Ярославля

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Строительство садика на улице Кирпичной во Фрунзенском районе Ярославля находится на заключительном этапе. На сегодняшний день подрядчик выполняет сантехнические и внутренние отделочные работы, а также проводит электрику.

- Детский сад рассчитан на 220 мест, общая площадь объекта составляет пять тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Представитель подрядной организации уточнил, что строительство идет согласно графику. Уже 15 октября начнутся работы по благоустройству территории. Сдача объекта планируется во второй половине декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU