Подрядчика, который реконструирует тротуар в центре Ярославле, могут признать недобросовестным

СЕГОДНЯ 18:50 2019-10-10T18:50:07+03:00

Есть претензии к работе и у технадзора, не все гладко прошло и при лабораторных исследованиях.

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Непрофессиональная работа подрядчика на улице Республиканской – причина негодования и простых ярославцев, и властей. Мэр уже раскритиковал и качество самой плитки, и то, как она уложена. Слишком много неровностей и несостыковок, местами она просто «танцует». Есть претензии к работе и у технадзора, не все гладко прошло и при лабораторных исследованиях.

- Оправдывать подрядчика нет смысла, он просто провалил улицу и нанес репутационный ущерб проекту в целом. Подход непрофессиональный, - отметил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. – Но есть один важный момент: ФЗ-44, который открывает двери всем, кто дает цену, даже если не хватает опыта. Вот и здесь получилось, что пришел подрядчик, который хорошо справлялся со своими обязанностями на межгородских дорогах, но не готовый работать в условиях города.

К просьбам менять тротуар частями подрядчик не прислушался, поэтому и пришлось ярославцам преодолевать ремонтируемый участок как придется: по кинутым доскам, выходя на проезжую часть.

- Подрядчика уже оштрафовали, будут еще штрафы. Позиция мэрии – далее не допускать его к конкурсам. Но эту работу нужно закончить, других вариантов нет. Если бы мы разорвали контракт, пришлось вновь выходить на конкурс, и тогда реконструкция растянулась на неопределенный срок, - пояснил председатель муниципалитета. – Есть и свои бюджетные правила, средства, выделенные в этом году, на следующий не переносятся.

Так что, скорее всего, после того, как работы на Республиканской будут приняты, а принимать их обещают очень тщательно, начнется процедура признания подрядчика недобросовестным. О качестве работ сказано уже много, посмотрим, уложатся ли в сроки: тротуар должен быть готов к 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU