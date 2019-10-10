2019-10-10T18:18:45+03:00
Общество

В Ярославле строительная фирма задолжала работникам полтора миллиона

Организация не выплачивала зарплаты около полугода
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
С сентября 2017 по май 2018 года организация не платила восьми работникам.С сентября 2017 по май 2018 года организация не платила восьми работникам.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле строительная организация «Лотос» не выплачивала своим рабочим заработную плату. Установлено, что с сентября 2017 по май 2018 года организация не платила восьми работникам. Долг, накопившийся за полгода, составил более полутора миллионов рублей.

- При этом сложность ситуации заключалось в том, что факт трудовых отношений работников документально не подтверждался: сами обратившиеся не имели копий трудовых договоров, организация настаивала на отсутствии документов о работе данных граждан на предприятии, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Прокурором в суд было направлено восемь исков с требованием установления факта трудовых отношений и взыскания долга. Фемида удовлетворила все требования, исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчика, который реконструирует тротуар в центре Ярославле, могут признать недобросовестным
Рынок в Ленинском районе Ярославля сохранится
В Рыбинске выявили объект культурного наследия в ужасном состоянии
Ярославская велосипедистка погибла в горах Словении
В Ярославле работница почты наворовала у клиентов 93 тысячи рублей
Тараканы, нет воды и отопления: ярославна боялась оставлять в больнице №9 свою мать
В Рыбинске на улице Крестовой высаживают деревья
Следователи Ярославской области просят помощи в поиске жительницы Рыбинска
В Переславском парке нашли человеческий скелет
Космонавту Алексею Овчинину не дали шашлык после возвращения с МКС
У пожилой ярославны отобрали особняк за 14 миллионов рублей
Рыбинский почтальон участвует во Всероссийском проекте «Героям – быть!»
В Ярославской области пропала бабушка в голубом халате, синем пальто и с палочкой
В Ярославле проверили техническое состояние общественного транспорта
Профессиональный футболист из Ярославля может сесть на 20 лет за крупнейшую в регионе партию наркотиков
В Ярославле на Ленинградском проспекте феерически столкнулись четыре машины