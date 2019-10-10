В Ярославле строительная фирма задолжала работникам полтора миллиона

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-10T18:18:45+03:00

С сентября 2017 по май 2018 года организация не платила восьми работникам. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле строительная организация «Лотос» не выплачивала своим рабочим заработную плату. Установлено, что с сентября 2017 по май 2018 года организация не платила восьми работникам. Долг, накопившийся за полгода, составил более полутора миллионов рублей.

- При этом сложность ситуации заключалось в том, что факт трудовых отношений работников документально не подтверждался: сами обратившиеся не имели копий трудовых договоров, организация настаивала на отсутствии документов о работе данных граждан на предприятии, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Прокурором в суд было направлено восемь исков с требованием установления факта трудовых отношений и взыскания долга. Фемида удовлетворила все требования, исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU