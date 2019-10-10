2019-10-10T17:21:17+03:00
Общество

В Рыбинске выявили объект культурного наследия в ужасном состоянии

Здание находится в историческом центре города
Полина ЗАЙЦЕВА
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Проверка показала, что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии.Проверка показала, что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии.Фото: Прокуратура Ярославской области
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Прокуратура Рыбинска провела проверку на предмет неудовлетворительного уровня содержания объектов культурного наследия. В ходе рейда были выявлены нарушения при содержании «Дома жилого Пономаревых-Казаковых». Здание было построено в историческом центре города в 1810-е года.

- Проверка показала, что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции частично разобраны, интерьеры полностью утрачены, имеются трещины в кирпичной кладке, оконные проемы первого этажа здания не имеют остекления, входная дверь в здание находится в открытом состоянии, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Собственником здания является ООО «Лазурный берег». По результатам проведенной проверки прокуратурой Рыбинска направлен иск в суд с требованием проведения консервационных работ и дальнейшего принятия мер по сохранению памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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