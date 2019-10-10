Ярославская велосипедистка погибла в горах Словении

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-10T16:23:52+03:00

Девушка ехала по туристическому маршруту и врезалась в скалу

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3 октября в Словении у перевала Мангартско-Седло погибла ярославна Ульяна Егина. Она являлась предводительницей комьюнити велофеминисток.

Девушка ехала на велосипеде по туристическому маршруту, врезалась в скалистый склон и упала с высокогорной дороги. Она погибла на месте. Защитный шлем не помог ей избежать несовместимых с жизнью травм шеи и головы.

20 октября в Москве состоится благотворительный заезд по ежедневному маршруту Ульяны. Все средства пойдут на поддержку близких девушки. Участники заезда встречаются в 13 часов в сквере у Фольклорного центра Людмилы Рюминой.

ИСТОЧНИК KP.RU