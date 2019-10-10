2019-10-10T15:18:10+03:00
Общество

Тараканы, нет воды и отопления: ярославна боялась оставлять в больнице №9 свою мать

И написала об этом гневный пост в соцсетях
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Постельное белье с дырами как символ нашего здравоохранения/ФОТО: соцсетиПостельное белье с дырами как символ нашего здравоохранения/ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

Ярославна возмутилась состоянием хирургического отделения больницы №9 на Тутаевском шоссе. В соцсетях женщина рассказала, что в отделение попала ее мама.

– Если серьёзно, то мне страшно было зайти в палату, а тут еще маму оставлять, но вариантов не было, – жалуется подписчица паблика «Жесть Ярославль».

Ужасные матрасы и кровати, постельное белье с дырками и обшарпанная мебель – не единственное, что ужаснуло пациентов.

– Стены, пол, который не моют, окна и так далее – это всё страшно, но самое главное, что тараканов там больше чем больных, спят в кроватях вместе с больными, живут полноценной жизнью! – восклицает дочь.

Также в больнице не было отопления и даже холодной воды.

– Власти города - вам стыд и позор!! Люди как скот лежат в больницах, – гневно закончила свой пост подписчица.

В комментариях ярославну активно поддержали. Горожане поделились своим опытом пребывания в государственных клиниках, вспомнили про миллионы для Толгского монастыря и назвали все это неприкрытым геноцидом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчика, который реконструирует тротуар в центре Ярославле, могут признать недобросовестным
В Ярославле строительная фирма задолжала работникам полтора миллиона
Рынок в Ленинском районе Ярославля сохранится
В Рыбинске выявили объект культурного наследия в ужасном состоянии
Ярославская велосипедистка погибла в горах Словении
В Ярославле работница почты наворовала у клиентов 93 тысячи рублей
В Рыбинске на улице Крестовой высаживают деревья
Следователи Ярославской области просят помощи в поиске жительницы Рыбинска
В Переславском парке нашли человеческий скелет
Космонавту Алексею Овчинину не дали шашлык после возвращения с МКС
У пожилой ярославны отобрали особняк за 14 миллионов рублей
Рыбинский почтальон участвует во Всероссийском проекте «Героям – быть!»
В Ярославской области пропала бабушка в голубом халате, синем пальто и с палочкой
В Ярославле проверили техническое состояние общественного транспорта
Профессиональный футболист из Ярославля может сесть на 20 лет за крупнейшую в регионе партию наркотиков
В Ярославле на Ленинградском проспекте феерически столкнулись четыре машины