Тараканы, нет воды и отопления: ярославна боялась оставлять в больнице №9 свою мать

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-10T15:18:10+03:00

И написала об этом гневный пост в соцсетях

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Ярославна возмутилась состоянием хирургического отделения больницы №9 на Тутаевском шоссе. В соцсетях женщина рассказала, что в отделение попала ее мама.

– Если серьёзно, то мне страшно было зайти в палату, а тут еще маму оставлять, но вариантов не было, – жалуется подписчица паблика «Жесть Ярославль».

Ужасные матрасы и кровати, постельное белье с дырками и обшарпанная мебель – не единственное, что ужаснуло пациентов.

– Стены, пол, который не моют, окна и так далее – это всё страшно, но самое главное, что тараканов там больше чем больных, спят в кроватях вместе с больными, живут полноценной жизнью! – восклицает дочь.

Также в больнице не было отопления и даже холодной воды.

– Власти города - вам стыд и позор!! Люди как скот лежат в больницах, – гневно закончила свой пост подписчица.

В комментариях ярославну активно поддержали. Горожане поделились своим опытом пребывания в государственных клиниках, вспомнили про миллионы для Толгского монастыря и назвали все это неприкрытым геноцидом.

ИСТОЧНИК KP.RU