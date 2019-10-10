В Рыбинске на улице Крестовой высаживают деревья

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-10T14:25:16+03:00

Все деревья уже «взрослые», им от 10 до 15 лет/ФОТО: Администрация города Рыбинска

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На участке от Соборной площади до Преображенского переулка будут расти липы. От Преображенского переулка до Стоялой улицы посадят клены, а затем до улицы Ломоносова - снова липы. Всего завезли 57 саженцев: 26 лип и 31 клен.

- Это самое благоприятное время для высадки. Само дерево в росте уже спит, а корневая система продолжает развитие. Она укоренится и к весне обретет полную силу. Для того чтобы деревья росли в родной и комфортной среде, а также для сохранения целостности корневой системы, саженцы высаживают в мешковинах. Материал через два года полностью разложится, рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Все деревья уже «взрослые», им от 10 до 15 лет. Потом специалисты будут следить, чтобы они не перерастали. Каждое должно быть не более 4-5 метров высотой.

В следующем году запланирована посадка деревьев на оставшемся участке до улицы Луначарского. Места для них подготовят в этом году, дополнила Олеся Минеева.

ИСТОЧНИК KP.RU