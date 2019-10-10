Следователи Ярославской области просят помощи в поиске жительницы Рыбинска

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-10T13:38:05+03:00

Женщина ушла из своей квартиры почти год назад и не вернулась

Изменить размер текста: A A

Рыбинские следователи присоединились к поиску Екатерины Геннадьевны Карповой. 65-летняя женщина ушла из своей квартиры в ноябре 2018 года и до настоящего времени не вернулась.

По факту безвестного исчезновения пенсионерки было возбуждено уголовное дело.

– Информацию, которая может помочь в установлении местонахождения Карповой Екатерины Геннадьевны, просим сообщить по телефонам 8(4855) 29-01-92, 8(4855) 24-26-34, – обратились в ведомстве в жителям региона.

Напомним, в деревне Стрелка Борисоглебского района Ярославской области пропала 90-летняя пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU