2019-10-10T13:18:48+03:00
Общество

Космонавту Алексею Овчинину не дали шашлык после возвращения с МКС

Пришлось ему есть персики
Полина Вачнадзе
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Овчинин пробыл в космосе 203 дня / ФОТО: ЦПК им.Ю.А.ГагаринаОвчинин пробыл в космосе 203 дня / ФОТО: ЦПК им.Ю.А.Гагарина
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Алексей Овчинин попросил прислать ему на место приземления персики и свиной шашлык. Но его просьбу выполнили только наполовину.

- Шашлык не доехал, сложно сказать (куда он делся – ред.), - сказал космонавт, отвечая на вопрос журналистов, почему давали персики, но не было шашлыка, пишет Информационное агентство «РИА Новости».

Напомним, что рыбинец Алексей Овчинин вместе с коллегой из Америки Никой Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаза аль-Мансури успешно приземлились 3 октября. Экспедиция на МКС стартовала 24 июня. Овчинин пробыл в космосе 203 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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