Космонавту Алексею Овчинину не дали шашлык после возвращения с МКС
Пришлось ему есть персики
Овчинин пробыл в космосе 203 дня / ФОТО: ЦПК им.Ю.А.Гагарина
Изменить размер текста:
Алексей Овчинин попросил прислать ему на место приземления персики и свиной шашлык. Но его просьбу выполнили только наполовину.
- Шашлык не доехал, сложно сказать (куда он делся – ред.), - сказал космонавт, отвечая на вопрос журналистов, почему давали персики, но не было шашлыка, пишет Информационное агентство «РИА Новости».
Напомним, что рыбинец Алексей Овчинин вместе с коллегой из Америки Никой Хейгом и первым астронавтом ОАЭ Хаза аль-Мансури успешно приземлились 3 октября. Экспедиция на МКС стартовала 24 июня. Овчинин пробыл в космосе 203 дня.
ИСТОЧНИК KP.RU