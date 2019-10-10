У пожилой ярославны отобрали особняк за 14 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-10T12:51:07+03:00

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В Ярославле судебные приставы арестовали двухэтажный особняк за 14 миллионов рублей, который местная жительница оставила в залог коллеге и накопила долг в 14 миллионов рублей.

67-летняя женщина знала, что ей занимаются приставы, но ничего не делала, поэтому шикарные дом арестовали.

- Имущество реализуется с публичных торгов. Первоначальная стоимость арестованного имущества определена судом и составляет 14 295 520 рублей. – сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU