У пожилой ярославны отобрали особняк за 14 миллионов рублей
Дорогостоящей недвижимости женщина лишилась из-за долгов
Фото: УФССП России по Ярославской области
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В Ярославле судебные приставы арестовали двухэтажный особняк за 14 миллионов рублей, который местная жительница оставила в залог коллеге и накопила долг в 14 миллионов рублей.
67-летняя женщина знала, что ей занимаются приставы, но ничего не делала, поэтому шикарные дом арестовали.
- Имущество реализуется с публичных торгов. Первоначальная стоимость арестованного имущества определена судом и составляет 14 295 520 рублей. – сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU