Рыбинский почтальон участвует во Всероссийском проекте «Героям – быть!»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-10-10T12:52:51+03:00

Александра Брыкина каждый день на протяжении 27 лет доставляет почту на лодке по Рыбинскому водохранилищу

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Ее называют патриотом почты. Александра Брыкина - единственный почтальон, который несмотря на непогоду, высокие волны, мороз, на весельной лодке каждый день возит почту и необходимые товары на Юршинский остров. Ее там очень ждут жители пяти деревень.

Сначала женщина на велосипеде доезжает до причала, потом садится на лодку, переплывает Рыбинское водохранилище, забирает в своем отделении почту. И вновь берется за весла. На острове она снова седлает велосипед. В день на своем двухколесном транспорте почтальон преодолевает около 16 километров. Коллеги не поленились подсчитать: за все годы работы Александра Николаевна на лодке преодолела 16 тысяч километров, а на велосипеде – 100 тысяч.

Почтальон не только привозит жителям Юршинского острова корреспонденцию, но и снимает показания счетчиков, оплачивает квитанции, покупает и привозит продукты, лекарства, измеряет давление, кормит оставленных без присмотра кошек и беседует с пожилыми жительницами деревень. Александра Николаевна и почтальон, и продавец, и психолог – все в одном флаконе. На острове ее называют палочкой-выручалочкой.

За долголетний и непростой труд Александре Брыкиной приказом государственного комитета РФ по связи было присвоено звание «Мастер связи».

Александру Николаевну уже хорошо знают в Ярославской области, а теперь узнают и за ее пределами. Проект в области социальной ответственности «Героям – быть!» посвящен простым людям, их подвигам, которые они сами, скорее всего, и за подвиг не считают, просто выполняют то, что должны. Рыбинский почтальон участвует в номинации «Быть человеком». Проголосовать за наш землячку можно на сайте Оргкомитета конкурса с 7 по 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU