В Ярославской области пропала бабушка в голубом халате, синем пальто и с палочкой

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-10T12:30:54+03:00

Она может быть дезориентирована в пространстве

Изменить размер текста: A A

В деревне Стрелка Борисоглебского района Ярославской области пропала 90-летняя пенсионерка. Лидия Константиновна Марзаева вышла из дома 7 октября и пропала.

Бабушка выглядит на свой возраст, невысокого роста – 165 сантиметров, худощавая, волосы короткие, глаза карие. С собой была палочка.

Лидия Константинова была одета в темно-синее пальто, серые сапоги, голубой халат с цветами, черные штаны с начесом и белый платок.

Может нуждаться в помощи врачей и быть дезориентирована.

Если вы что-нибудь знаете, сообщите в отдел УМВД по Борисоглебскому району (48539) 2-11-18, 2-11-68 или в «Центр-Спас» 8-800-30-19-112.

ИСТОЧНИК KP.RU