В Ярославле проверили техническое состояние общественного транспорта

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-10T12:06:27+03:00

С начала года в городе произошло более 30 происшествий с участием автобусов по вине водителей

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Сотрудники ГИБДД проверяли автобусы в Дзержинском районе. В первую очередь интересовало техническое состояние транспорта: тормозная система, шины, фары и рулевое управление. В случае, если обнаруживаются неисправности в рулевом управлении или тормозной системе, эксплуатация автобуса прекращается и он изымается.

В этот раз сотрудники ГИБДД никаких серьезных нарушений, при которых пришлось бы снимать автобусы с рейсов, не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU