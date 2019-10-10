В Ярославле проверили техническое состояние общественного транспорта
С начала года в городе произошло более 30 происшествий с участием автобусов по вине водителей
Сотрудники ГИБДД проверяли автобусы в Дзержинском районе / ФОТО: мэрия Ярославля
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Сотрудники ГИБДД проверяли автобусы в Дзержинском районе. В первую очередь интересовало техническое состояние транспорта: тормозная система, шины, фары и рулевое управление. В случае, если обнаруживаются неисправности в рулевом управлении или тормозной системе, эксплуатация автобуса прекращается и он изымается.
В этот раз сотрудники ГИБДД никаких серьезных нарушений, при которых пришлось бы снимать автобусы с рейсов, не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU