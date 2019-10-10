В Ярославле на Ленинградском проспекте феерически столкнулись четыре машины

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-10T11:28:00+03:00

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В среду, 9 октября, в 15.25 на Ленинградском проспекте «ТагАЗ» врезался в автомобиль «Киа», который ехал впереди. За рулем отечественной машины находился 20-летний водитель, а иномаркой управляла 41-летняя женщина.

«Киа» влетел в «Форд», где водителем была 35-летняя женщина, а «ТагАЗ» в конце аварии ударился в стоящий «Ниссан».

Пострадала только водитель «Форда». Ей нужна помощь врачей.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, спасатели и врачи.

– По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU