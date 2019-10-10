2019-10-10T10:56:48+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области дал сотруднику ГИБДД 600 рублей за пьяную езду и получил по закону

Он уже не раз был судим
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудник ГИБДД деньги не взял, и сообщил о случившемся в дежурную частьСотрудник ГИБДД деньги не взял, и сообщил о случившемся в дежурную частьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В начале июня 2019 года на Дзержинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ», чтобы проверить документы.

Оказалось, 45-летний водитель был пьян. Правоохранители предложили пройти ему в служебную машину, но тот отказался и решил дать взятку, на случай, если его привлекут к уголовной ответственности. Находчивый житель Гаврилов-Ямского района положил на сиденье 600 рублей.

Сотрудник ГИБДД деньги не взял, и сообщил о случившемся в дежурную часть. Было возбуждено уголовное дело.

– В рамках расследования уголовного дела у обвиняемого выявлено психическое расстройство в форме пагубного употребления нескольких психоактивных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Мужчина уже был судим, и не раз. Суд учел это, и назначил преступнику наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи Ярославской области просят помощи в поиске жительницы Рыбинска
В Переславском парке нашли человеческий скелет
Космонавту Алексею Овчинину не дали шашлык после возвращения с МКС
У пожилой ярославны отобрали особняк за 14 миллионов рублей
Рыбинский почтальон участвует во Всероссийском проекте «Героям – быть!»
В Ярославской области пропала бабушка в голубом халате, синем пальто и с палочкой
В Ярославле проверили техническое состояние общественного транспорта
Профессиональный футболист из Ярославля может сесть на 20 лет за крупнейшую в регионе партию наркотиков
В Ярославле на Ленинградском проспекте феерически столкнулись четыре машины
Лесоруба из Ярославской области оштрафовали на 825 тысяч рублей
Управление по физкультуре и спорту мэрии Ярославля возглавил Александр Легус
На оборудование для ярославского «Кванториума» потратили 73 миллиона рублей
Деньги вернули: сотрудники предприятия наконец-то получили зарплату
Осташинское кладбище пообещали привести в порядок
В Рыбинске появятся памятники погибшим в Аргунском ущелье десантникам
В ярославском парке вместо песочной горки появится городок из Санкт-Петербурга
Хотел вернуть, но передумал: в Ярославле осудят парня, укравшего деньги соседей
Осудили жителя Углича, забившего соседку арматурой
В Ярославле собираются повысить штраф за проезд без билета
Ярославец средь бела дня украл детали с железнодорожной станции и увез их на тележке
Картины из Ярославского художественного музея уехали в Италию
Ярославский депутат высказалась против реставрации Толгского монастыря за 55 миллионов рублей
Канцелярский магазин уйдет с молотка за многомиллионные долги
В районе Большой Федоровской потухло все: светофоры, магазины, лифты
Уломал: в Переславле мотоциклист влетел в толпу девушек
В Ярославле задержали женщину с героиновыми свертками
МегаФон увеличил кэшбэк до 30%
17-летний ярославец получил срок за распространение порно