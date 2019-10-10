Житель Ярославской области дал сотруднику ГИБДД 600 рублей за пьяную езду и получил по закону

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-10T10:56:48+03:00

Сотрудник ГИБДД деньги не взял, и сообщил о случившемся в дежурную часть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он уже не раз был судим

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В начале июня 2019 года на Дзержинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ», чтобы проверить документы.

Оказалось, 45-летний водитель был пьян. Правоохранители предложили пройти ему в служебную машину, но тот отказался и решил дать взятку, на случай, если его привлекут к уголовной ответственности. Находчивый житель Гаврилов-Ямского района положил на сиденье 600 рублей.

Сотрудник ГИБДД деньги не взял, и сообщил о случившемся в дежурную часть. Было возбуждено уголовное дело.

– В рамках расследования уголовного дела у обвиняемого выявлено психическое расстройство в форме пагубного употребления нескольких психоактивных веществ, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Мужчина уже был судим, и не раз. Суд учел это, и назначил преступнику наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU