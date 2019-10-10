Управление по физкультуре и спорту мэрии Ярославля возглавил Александр Легус
32-летний Александр Легус возглавил управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. Семь лет назад он пришел в управление специалистом первой категории, три года назад стал заместителем, и теперь, наконец, стал новым начальником.
Александр Легус окончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, получив квалификацию «Педагог по физической культуре» в 2019 году, а в 2017 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службе при Президенте РФ и получил второе высшее образование.
- Мэр поставил передо мной задачи по улучшению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, увеличению проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, — сказал Александр Легус.- Ну и конечно, продолжить активную работу по привлечению в Ярославль средств по федеральным программам для развития материально-технической базы спортивных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU