2019-10-10T10:50:50+03:00
Политика

Управление по физкультуре и спорту мэрии Ярославля возглавил Александр Легус

Он пришел в управление семь лет назад специалистом первой категории
Роман РЫЖИКОВ
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Александр Евгеньевич ЛегусАлександр Евгеньевич ЛегусФото: Мэрия Ярославля
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32-летний Александр Легус возглавил управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля. Семь лет назад он пришел в управление специалистом первой категории, три года назад стал заместителем, и теперь, наконец, стал новым начальником.

Александр Легус окончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, получив квалификацию «Педагог по физической культуре» в 2019 году, а в 2017 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службе при Президенте РФ и получил второе высшее образование.

- Мэр поставил передо мной задачи по улучшению условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, увеличению проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, — сказал Александр Легус.- Ну и конечно, продолжить активную работу по привлечению в Ярославль средств по федеральным программам для развития материально-технической базы спортивных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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