2019-10-10T10:38:04+03:00
Общество

На оборудование для ярославского «Кванториума» потратили 73 миллиона рублей

Детский технопарк откроется в конце октября – начале ноября
Полина Вачнадзе
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Для квантума виртуальной реальности закупили камеры, шлемы и очки, смартфоны, планшеты./ФОТО: Правительство Ярославской областиДля квантума виртуальной реальности закупили камеры, шлемы и очки, смартфоны, планшеты./ФОТО: Правительство Ярославской области
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Общая стоимость оборудования для шести квантумов – более 73 миллионов рублей. 70 миллионов выделил федеральный бюджет, 3 – областной.

В лаборатории промышленного дизайна установят терморежущий станок, графическую станцию, 3D-технику: принтеры, сканеры, ручки. IT-квантум оснастят наборами для прототипирования, различными датчиками, модулями, сенсорами, сервоприводами, профессиональными инструментами для инженеров и электриков.

Для квантума виртуальной реальности закупили камеры, шлемы и очки, смартфоны, планшеты, а для робоквантума – специальные конструкторы, наборы и комплекты. Изучить геоинформационные системы ученики кванториму смогут с помощью программно-аппаратных учебных комплексов и квадрокоптеров. Закуплено оборудование и для хай-тек-цеха.

Учиться ребята будут в только что отремонтированных помещениях на базе градостроительного колледжа. Запись в группы уже идет полным ходом. Более 500 школьников выбрали обучение за счет сертификатов дополнительного образования. Всего планируется набрать порядка 800 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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