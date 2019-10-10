На оборудование для ярославского «Кванториума» потратили 73 миллиона рублей
Общая стоимость оборудования для шести квантумов – более 73 миллионов рублей. 70 миллионов выделил федеральный бюджет, 3 – областной.
В лаборатории промышленного дизайна установят терморежущий станок, графическую станцию, 3D-технику: принтеры, сканеры, ручки. IT-квантум оснастят наборами для прототипирования, различными датчиками, модулями, сенсорами, сервоприводами, профессиональными инструментами для инженеров и электриков.
Для квантума виртуальной реальности закупили камеры, шлемы и очки, смартфоны, планшеты, а для робоквантума – специальные конструкторы, наборы и комплекты. Изучить геоинформационные системы ученики кванториму смогут с помощью программно-аппаратных учебных комплексов и квадрокоптеров. Закуплено оборудование и для хай-тек-цеха.
Учиться ребята будут в только что отремонтированных помещениях на базе градостроительного колледжа. Запись в группы уже идет полным ходом. Более 500 школьников выбрали обучение за счет сертификатов дополнительного образования. Всего планируется набрать порядка 800 учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU