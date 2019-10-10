Деньги вернули: сотрудники предприятия наконец-то получили зарплату

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-10T10:07:08+03:00

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Более 180 тысяч рублей взыскали судебные приставы Брейтовского района с фирмы-должника. Предприятие задолжало семи своим сотрудникам более 180 тысяч рублей и не спешило их отдавать, несмотря на решение суда.

Тогда были направлены запросы в банки и выявлены расчетные счета недобросовестной компании, которые почти сразу арестовали. Узнав об этом, фирма тут же нашла средства и погасила все свои долги перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU