Деньги вернули: сотрудники предприятия наконец-то получили зарплату
Помогли им судебные приставы
Должник быстро нашел деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 180 тысяч рублей взыскали судебные приставы Брейтовского района с фирмы-должника. Предприятие задолжало семи своим сотрудникам более 180 тысяч рублей и не спешило их отдавать, несмотря на решение суда.
Тогда были направлены запросы в банки и выявлены расчетные счета недобросовестной компании, которые почти сразу арестовали. Узнав об этом, фирма тут же нашла средства и погасила все свои долги перед работниками.
ИСТОЧНИК KP.RU