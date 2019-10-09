В Рыбинске появятся памятники погибшим в Аргунском ущелье десантникам
В Рыбинске установят памятники землякам, которые погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики – Станиславу Грудинскому и Роману Судакову.
Бронзовые бюсты появятся на рядом со школами №17 и №23 , где учились герои.
Работы будут проведены при поддержке Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах при содействии Комитета по социальной ответственности «Деловая Россия».
Стоимость одного бюста – около 60 тысяч рублей.
Сейчас на территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаменты. В конце октября на них появятся постаменты, а в феврале 2020 года – бронзовые бюсты. Откроются памятники в конце февраля, накануне памятной даты.
– В настоящее время коллектив школы №23 работает над присвоением образовательному учреждению имени Станислава Грудинского, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU