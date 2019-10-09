В Рыбинске появятся памятники погибшим в Аргунском ущелье десантникам

9 Окт. 22:43 2019-10-09T22:43:25+03:00

На территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаменты Фото: Администрация Рыбинска

Бронзовые бюсты установят на территории школ, где учились герои

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В Рыбинске установят памятники землякам, которые погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики – Станиславу Грудинскому и Роману Судакову.

Бронзовые бюсты появятся на рядом со школами №17 и №23 , где учились герои.

Работы будут проведены при поддержке Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах при содействии Комитета по социальной ответственности «Деловая Россия».

Стоимость одного бюста – около 60 тысяч рублей.

Сейчас на территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаменты. В конце октября на них появятся постаменты, а в феврале 2020 года – бронзовые бюсты. Откроются памятники в конце февраля, накануне памятной даты.

– В настоящее время коллектив школы №23 работает над присвоением образовательному учреждению имени Станислава Грудинского, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU