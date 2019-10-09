2019-10-09T22:43:25+03:00
Общество

В Рыбинске появятся памятники погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Бронзовые бюсты установят на территории школ, где учились герои
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
На территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаментыНа территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаментыФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске установят памятники землякам, которые погибли 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики – Станиславу Грудинскому и Роману Судакову.

Бронзовые бюсты появятся на рядом со школами №17 и №23 , где учились герои.

Работы будут проведены при поддержке Фонда семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах при содействии Комитета по социальной ответственности «Деловая Россия».

Стоимость одного бюста – около 60 тысяч рублей.

Сейчас на территориях школьных дворов уже есть площадки и фундаменты. В конце октября на них появятся постаменты, а в феврале 2020 года – бронзовые бюсты. Откроются памятники в конце февраля, накануне памятной даты.

– В настоящее время коллектив школы №23 работает над присвоением образовательному учреждению имени Станислава Грудинского, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославском парке вместо песочной горки появится городок из Санкт-Петербурга
Хотел вернуть, но передумал: в Ярославле осудят парня, укравшего деньги соседей
Осудили жителя Углича, забившего соседку арматурой
В Ярославле собираются повысить штраф за проезд без билета
Ярославец средь бела дня украл детали с железнодорожной станции и увез их на тележке
Картины из Ярославского художественного музея уехали в Италию
Ярославский депутат высказалась против реставрации Толгского монастыря за 55 миллионов рублей
Канцелярский магазин уйдет с молотка за многомиллионные долги
В районе Большой Федоровской потухло все: светофоры, магазины, лифты
Уломал: в Переславле мотоциклист влетел в толпу девушек
В Ярославле задержали женщину с героиновыми свертками
МегаФон увеличил кэшбэк до 30%
17-летний ярославец получил срок за распространение порно