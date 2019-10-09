2019-10-09T19:55:56+03:00
Общество

В ярославском парке вместо песочной горки появится городок из Санкт-Петербурга

Маленькие горожане смогут опробовать его 19 октября
Екатерина РЯБЦЕВА
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Игровой комплекс рассчитан на детей от 3 до 10 летИгровой комплекс рассчитан на детей от 3 до 10 летФото: Мэрия Ярославля
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В субботу, 5 октября, в Юбилейном парке демонтировали песочную горку. Горожане были недовольны возведенным объектом, и власти Ярославля приняли решение изменить концепцию детской площадки.

Кстати, наш аттракцион заценили сценаристы шоу Ивана Урганта, гости студии и телезрители.

На месте эко-городка появится большой игровой комплекс для детей от 3 до 10 лет. Его заказали в Санкт-Петербурге.

Оценить новые качели и горки маленькие ярославцы смогут уже 19 октября. В этот день в парке состоится детский праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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