Хотел вернуть, но передумал: в Ярославле осудят парня, укравшего деньги соседей
Прокуратура Красноперекопского района Ярославля поддержала обвинение по делу 22-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи. Следствием установлено, что в июле 2019 года ночью подсудимый нашёл у себя в подъезде рюкзак и сумку.
- Парень отнес их к себе домой, планируя в дальнейшем вернуть найденное владельцам, однако, обнаружив в них более 12 тысяч рублей похитил их, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Через некоторое время к нему обратились владельцы найденных вещей, преступник вернул им сумки, а на вопрос о деньгах заявил, что не брал.
Услышав, что потерпевшие звонят в полицию, парень выбежал из квартиры и выдал себя. Подозреваемый успел потрать деньги перед тем, как его задержали. За совершение подобного преступления молодому человеку грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU