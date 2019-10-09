2019-10-09T17:48:44+03:00
Общество

Хотел вернуть, но передумал: в Ярославле осудят парня, укравшего деньги соседей

Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Услышав, что потерпевшие звонят в полицию, парень выбежал из квартиры и выдал себя.Услышав, что потерпевшие звонят в полицию, парень выбежал из квартиры и выдал себя.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля поддержала обвинение по делу 22-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи. Следствием установлено, что в июле 2019 года ночью подсудимый нашёл у себя в подъезде рюкзак и сумку.

- Парень отнес их к себе домой, планируя в дальнейшем вернуть найденное владельцам, однако, обнаружив в них более 12 тысяч рублей похитил их, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Через некоторое время к нему обратились владельцы найденных вещей, преступник вернул им сумки, а на вопрос о деньгах заявил, что не брал.

Услышав, что потерпевшие звонят в полицию, парень выбежал из квартиры и выдал себя. Подозреваемый успел потрать деньги перед тем, как его задержали. За совершение подобного преступления молодому человеку грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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