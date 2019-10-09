Осудили жителя Углича, забившего соседку арматурой
Он отправится в колонию строгого режима
Потерпевшая умерла на месте происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Угличе вынесли приговор 56-летнему местному жителю. 14 февраля этого года мужчина, увидев, что его соседка, которую он недолюбливал, идет в лес, направился следом за ней. С собой взял кусок металлической арматуры.
В лесу соседи начали ругаться, а потом мужчина несколько раз ударил женщину арматурой по голове и телу. Потерпевшая умерла на месте происшествия.
Суд признал жителя Углича виновным. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU