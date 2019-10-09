В Ярославле собираются повысить штраф за проезд без билета

СЕГОДНЯ 16:53 2019-10-09T16:53:19+03:00

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Этот вопрос затронули в мэрии на заседании экспертной группы по транспорту. Штраф за безбилетный проезд предлагают повысить до 500 рублей, потому что та сумма, которую «зайцы» платят сейчас, а это 100 рублей, их не пугает. Некоторые считают, что безбилетников нужно наказывать на 1000 рублей. По словам директора «Яргорэлектротранса» Ильхама Худиева, это карательная мера и она должна быть ощутима. Кроме того, увеличение цены наказания за безбилетный проезд поможет быстрее перейти на бескондукторную систему оплаты.

Предлагается изменить и саму систему сбора штрафов. Сейчас стребовать его с нарушителей имеют право только полицейские.

В ближайшее время вопрос будет вынесен на общественные обсуждения. Как отреагируют на новшества ярославцы – не понятно. Ведь до сих пор еще не утихли возмущения по поводу резкого повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU