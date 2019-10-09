2019-10-09T16:19:44+03:00
Происшествия

Ярославец средь бела дня украл детали с железнодорожной станции и увез их на тележке

Возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Злоумышленника быстро задержалиЗлоумышленника быстро задержалиФото: Олег УКЛАДОВ
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Кража произошла в районе железнодорожной станции Полянки. 23-летний ярославец, средь бела дня подкатил тележку к путям и погрузил в нее клеммные болты, которые предназначались для ремонта рельсов. После чего мужчина спокойно направился в сторону пункта приема металла, но так и не дошел до него – был задержан. Как было установлено позднее, ярославец успел прихватить 211 болтов, ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Подозреваемый уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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