Картины из Ярославского художественного музея уехали в Италию

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-09T15:54:48+03:00

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Ярославский художественный музей отправил в Италию картину Ивана Клюева «Супрематизм», написанную в 1916 году, и работу Кузьмы Петрова-Водкина «Троица» - эскиз витража для Троицкого собора в городе Сумы, созданный в 1915 году.

На выставке, объединенной общим названием «Кандинский, Гончаров, Шагал. Священная красота в искусстве России», представлены русские иконы из итальянской коллекции, а также религиозные и мифологические картины из российских музеев, в том числе и из Третьяковской галереи. Расположилась экспозиция в залах палаццо Леони Монтанари в городе Виченце.

- Интересное соединение классического искусства с интерьерами палаццо, выполненного в стиле пышного барокко. Иконы чередуются с произведениями авангарда и картинами русского искусства конца XIX века. Все это позволит по-новому взглянуть на традиционные предметы и обнаружить неочевидные связи между ними, - говорит главный хранитель ЯХМ Татьяна Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU