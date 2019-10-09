Ярославский депутат высказалась против реставрации Толгского монастыря за 55 миллионов рублей
Ярославский депутат муниципалитета Наталья Бобрякова очень удивилась сумме, которую выделили из федерального бюджета на реставрацию Толгского монастыря – целых 55 миллионов рублей.
– Ни в коем случае не хочу оскорбить чувство верующих, но, на мой взгляд, у нас церковь отделена от государства. И ремонтные работы объектов, принадлежащих церкви должны проводится за счет средств собственника, то есть РПЦ. У нас разрушаются школы, детские сады, нет средств на ремонт больниц! – пишет Наталья на своей странице в Фейсбуке.
Депутат не отрицает, что Толгский монастырь – это уникальное место и памятник архитектуры, но не понимает, почему именно этому объекту власти уделили столько внимания.
Также Наталья Бобрякова задалась остросоциальными вопросами, которые касаются платных услуг по крещению и отпеванию.
– Да и почему представители других религий или вообще атеисты должны платить налог, из которого финансируются такие работы? – эмоционально реагирует ярославна.
ИСТОЧНИК KP.RU